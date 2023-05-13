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Лига чемпионов

Пиоли: «Леау выйдет в старте против «Интера», если наберёт форму»

13 Мая 2023 • 23:09 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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16.05 22:00

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли вновь ответил на вопрос о готовности нападающего Рафаэла Леау.

Лидер атаки «россонери» пропустил два последних матча команды против «Интера» и «Специи» – в обоих случаях команда не смогла забить, проиграв со счётом 0:2. Пока неясно, сможет ли португалец вернуться в строй к ответному поединку полуфинала Лиги чемпионов против «Интера», который состоится 16 мая.

«Мы делаем всё возможное, чтобы наши травмированные игроки вернулись ко вторнику, – сказал Пиоли, имея в виду Жуниора Мессиаса, Раде Крунича и Рафаэла Леау. – Думаю, я выпущу Леау в старте в матче с «Интером», если он сможет играть», – цитирует Football Italia наставника «Милана», высказавшегося после поражения от «Специи».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Стефано Пиоли Рафаэл Леау
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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