Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Калабрия: «Милан» ещё не созрел для победы в Лиге чемпионов»

17 Мая 2023 • 02:24 Комментировать
Интер Милан
1:0
Милан
окончен

Правый защитник «Милана» Давиде Калабрия высказался после поражения команды от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов.

Коллектив Стефано Пиоли так и не сумел организовать ни одного гола в двухматчевом противостоянии с заклятыми соперниками, проиграв с общим счётом 0:3 (0:1 в ответном матче).

«Думаю, мы достойно провели сегодняшнюю игру. На таком уровне следует реализовывать свои шансы, чтобы добиваться результата.

Никто не ожидал, что мы доберёмся до полуфинала, так что наше достижение можно назвать неплохой отправной точкой. Мы отдали все силы, но где-то нам просто не хватило опыта – команда ещё не созрела для победы в Лиге чемпионов», – сказал в интервью Mediaset Калабрия.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Давиде Калабрия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
1
0
1.02 19.00 100.00
Видео
17.05.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Реал Мадрид Реал Мадрид
1.61 4.30 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Мая
02:24 · Лига чемпионов
Калабрия: «Милан» ещё не созрел для победы в Лиге чемпионов»
01:37 · Лига чемпионов
Индзаги ответил на вопрос о предпочтительном для «Интера» сопернике по финалу Лиги чемпионов
01:24 · Лига чемпионов
Мхитарян – первый армянский игрок в финале Лиги чемпионов
01:17 · Лига чемпионов
Президент «Интера»: «Мы верим, что сможем победить в финале»
01:07 · Лига чемпионов
Пиоли: «Милану» не хватило точности у чужих ворот»
01:01 · Лига чемпионов
Дзанетти: «Я бы хотел, чтобы в финале «Интер» избежал встречи с «Реалом»
00:58 · Лига чемпионов
Индзаги: «Меня просили вывести «Интер» в 1/8 финала Лиги чемпионов»
00:52 · Лига чемпионов
«Интер» не пропускал в пяти из шести матчей плей-офф текущего розыгрыша ЛЧ
00:49 · Лига чемпионов
Лаутаро Мартинес поделился секретом успеха «Интера» в Лиге чемпионов
00:39 · Лига чемпионов
Мальдини прокомментировал поражение «Милана» от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов
00:28 · Лига чемпионов
Пиоли: «Интер» заслуженно вышел в финал»
00:21 · Лига чемпионов
«Интер» – первый за четыре года финалист Лиги чемпионов, занявший второе место в группе
00:10 · Лига чемпионов
«Интер» в шестой раз сыграет в финале Лиги чемпионов или Кубка чемпионов
16 Мая
23:59 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги – пятый итальянский тренер, который сыграет в финале ЛЧ с итальянским клубом
23:57 · Лига чемпионов
Лаутаро Мартинес забил 8-й гол в ворота «Милана» – больше, чем любому другому сопернику
Все новости
Рекомендуем