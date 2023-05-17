Калабрия: «Милан» ещё не созрел для победы в Лиге чемпионов»

Правый защитник «Милана» Давиде Калабрия высказался после поражения команды от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов.

Коллектив Стефано Пиоли так и не сумел организовать ни одного гола в двухматчевом противостоянии с заклятыми соперниками, проиграв с общим счётом 0:3 (0:1 в ответном матче).

«Думаю, мы достойно провели сегодняшнюю игру. На таком уровне следует реализовывать свои шансы, чтобы добиваться результата.

Никто не ожидал, что мы доберёмся до полуфинала, так что наше достижение можно назвать неплохой отправной точкой. Мы отдали все силы, но где-то нам просто не хватило опыта – команда ещё не созрела для победы в Лиге чемпионов», – сказал в интервью Mediaset Калабрия.