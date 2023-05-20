Генеральный директор «Милана»: «Наш клуб вернулся в число лучших в Европе»

Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани прокомментировал выступление команды в Лиге чемпионов.

«Россонери» добрались до полуфинала самого престижного еврокубка, где не справились со своими соседями из «Интера» – 0:3 по итогам двух встреч. Несмотря на это, в «Милане» крайне довольны проведённой еврокампанией.

«Если взять за скобки недавнее разочарование, важно отметить, что выступление в нынешней Лиге чемпионов вернуло «Милан» в число лучших клубов Европы. Мы достигли этого благодаря упорной работе всех, кто трудится на благо «Милана», и мы гордимся своим достижением», – поведал в интервью Calciomercato Фурлани.