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Лига чемпионов

Колыванов: «Милан» безвольным на ответный матч не выйдет»

15 Мая 2023 • 22:20 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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Через 22 ч. 40 мин.

Бывший российский футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов, который не понаслышке знает итальянский футбол, сделал прогноз на завтрашний полуфинальный матч в Лиге чемпионов между «Миланом» и «Интером».

«Милан» без воли на ответную игру не выйдет – счёт не такой страшный. Шансов у них немного, но это дерби. И пусть «Милан» явно не в лучшей форме, но бой даст», - заявил Колыванов Sport24, добавив, что ставит в грядущей игре на ничью без обилия голов – например, со счётом 0:0 или 1:1.

Первая встреча команд, прошедшая неделю назад, напомним, завершилась уверенным триумфом «нерадзурри» - 2:0. Помогли голы Эдина Джеко и Генриха Мхитаряна.

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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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