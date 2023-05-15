Колыванов: «Милан» безвольным на ответный матч не выйдет»

Бывший российский футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов, который не понаслышке знает итальянский футбол, сделал прогноз на завтрашний полуфинальный матч в Лиге чемпионов между «Миланом» и «Интером».

«Милан» без воли на ответную игру не выйдет – счёт не такой страшный. Шансов у них немного, но это дерби. И пусть «Милан» явно не в лучшей форме, но бой даст», - заявил Колыванов Sport24, добавив, что ставит в грядущей игре на ничью без обилия голов – например, со счётом 0:0 или 1:1.

Первая встреча команд, прошедшая неделю назад, напомним, завершилась уверенным триумфом «нерадзурри» - 2:0. Помогли голы Эдина Джеко и Генриха Мхитаряна.

Булыкин: «Думаю, завтра «Милану» будет тяжело»