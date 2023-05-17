Индзаги ответил на вопрос о предпочтительном для «Интера» сопернике по финалу Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги оценил силу «Манчестер Сити» и мадридского «Реала».

«Нерадзурри» уже добыли путёвку в финал, переиграв «Милан» со счётом 3:0 по сумме двух встреч. Второй финалист определится в среду в поединке «Манчестер Сити» против мадридского «Реала». В первом матче команды не выявили победителя – 1:1.

«Это две лучшие команды Европы, – высказывается Индзаги, отвечая на вопрос о предпочтительном сопернике по решающей битве. – Первый матч был равным, и в нём было заметно, насколько хороши те и другие. Я с огромным интересом буду смотреть завтрашнюю игру «Манчестер Сити» с «Реалом», – передаёт Football Italia слова наставника «Интера».