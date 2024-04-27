Аллегри: «Влахович хочет выиграть «Золотой мяч»

«Душан хочет выиграть «Золотой мяч», это вполне нормальное стремление для футболиста. Каждый из нас должен стремиться к большему. С момента трансфера Влахович серьезно прибавил, он находит баланс даже тогда, когда дела идут не лучшим образом. Я рад за него», - передает слова специалиста Football-Italia.