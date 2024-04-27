Аллегри: «Влахович хочет выиграть «Золотой мяч»

Рулевой туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением об амбициях нападающего команды Душана Влаховича.
«Душан хочет выиграть «Золотой мяч», это вполне нормальное стремление для футболиста. Каждый из нас должен стремиться к большему. С момента трансфера Влахович серьезно прибавил, он находит баланс даже тогда, когда дела идут не лучшим образом. Я рад за него», - передает слова специалиста Football-Italia.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии 24-летний нападающий провел 28 поединков, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей и четыре голевые передачи.
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