Пиоли: «Лигу чемпионов, скорее всего, выиграет победитель пары «Манчестер Сити» – «Реал»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не особо верит в победу «Интера» в финале Лиги чемпионов. Напомним, «нерадзурри» вчера выбили «россонери» с турнира и вышли в свой первый финал Лиги чемпионов с 2010 года. Пару «Интеру» в решающем матче составит либо мадридский «Реал», либо «Манчестер Сити».

«Лигу чемпионов, скорее всего, выиграет победитель пары «Манчестер Сити» – «Реал». Ответный полуфинал в Манчестере всё решит», – сказал Пиоли на пресс-конференции после поражения от «Интера».

Напомним, миланский «Интер» является последним итальянским клубом, который выигрывал Лигу чемпионов.