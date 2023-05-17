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Пиоли: «Лигу чемпионов, скорее всего, выиграет победитель пары «Манчестер Сити» – «Реал»

17 Мая 2023 • 12:35 Комментировать (4)
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
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Через 8 ч. 12 мин.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не особо верит в победу «Интера» в финале Лиги чемпионов. Напомним, «нерадзурри» вчера выбили «россонери» с турнира и вышли в свой первый финал Лиги чемпионов с 2010 года. Пару «Интеру» в решающем матче составит либо мадридский «Реал», либо «Манчестер Сити».

«Лигу чемпионов, скорее всего, выиграет победитель пары «Манчестер Сити» – «Реал». Ответный полуфинал в Манчестере всё решит», – сказал Пиоли на пресс-конференции после поражения от «Интера».

Напомним, миланский «Интер» является последним итальянским клубом, который выигрывал Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Манчестер Сити Стефано Пиоли
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (4)
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Barcelona-Champions
17 Мая 2023 в 13:27
Зря так Пиоли говорит, Интер может и на победу замахнуться в ЛЧ.
Fire_Starter
17 Мая 2023 в 13:20
Так что давай затягивай пояс потуже и постарайся не просрать оставшиеся три матча, Милка заслужил место в четвёрке, не подведи болельщиков.
Fire_Starter
17 Мая 2023 в 13:15
Ох Дедуля как же ты сейчас зол, я как болельщик интера тебя понимаю, но говорить такое, вместо того, чтобы пожелать соседушке победы в финале, совсем не по мужски. Мне абсолютно все равно, кто из них будет в финале играть с нами, но я хотел бы увидеть отца Буратино, который предсказывал финал реала и Милана, чисто чтобы щёлкнуть по его носу в Стамбуле.
One Live
17 Мая 2023 в 12:37
Ну как - то совсем по детски!
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