Анчелотти заявил, что «Реал» готов к быстрому голу «Манчестер Сити» в ответном матче

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о сопернике по полуфиналу Лиги чемпионов.

На прошлой неделе команды сыграли вничью на «Сантьяго Бернабеу» – 1:1. Ответный поединок состоится 17 мая.

«Мы осознаём, что «Манчестер Сити» с высокой долей вероятности забьют в самом начале матча. Мы прекрасно помним, что произошло в прошлом году. Нас ждёт захватывающая игра.

«Манчестер Сити» – это не только Эрлинг Холанн. В этой команде также выступают Кевин де Брёйне, Рияд Марез, Илкай Гюндоган и многие другие. Если нам суждено пропустить, пусть этот произойдёт в начале – так у нас будет больше времени, чтобы отреагировать», – цитирует Madrid Xtra Анчелотти.