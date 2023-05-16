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Лига чемпионов

Анчелотти заявил, что «Реал» готов к быстрому голу «Манчестер Сити» в ответном матче

16 Мая 2023 • 20:18 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
1 1.60 X 4.50 2 5.40
17.05 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о сопернике по полуфиналу Лиги чемпионов.

На прошлой неделе команды сыграли вничью на «Сантьяго Бернабеу» – 1:1. Ответный поединок состоится 17 мая.

«Мы осознаём, что «Манчестер Сити» с высокой долей вероятности забьют в самом начале матча. Мы прекрасно помним, что произошло в прошлом году. Нас ждёт захватывающая игра.

«Манчестер Сити» – это не только Эрлинг Холанн. В этой команде также выступают Кевин де Брёйне, Рияд Марез, Илкай Гюндоган и многие другие. Если нам суждено пропустить, пусть этот произойдёт в начале – так у нас будет больше времени, чтобы отреагировать», – цитирует Madrid Xtra Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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Alex1972
16 Мая 2023 в 20:30
Не бзди, папа - пропустите на последней минуте... Или вообще штук пять... А-ха-ха-ха...
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