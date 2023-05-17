Мор: «С Холанном «Манчестер Сити» может побеждать во всех турнирах»

Бывший спартаковец Эдуард Мор порассуждал о вечернем ответном матче в полуфинальной паре Лиги чемпионов. В нём в Манчестере сойдутся «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». В особенности эксперт обратил внимание на Эрлинга Холанна – норвежец не поразил ворота «сливочных» в первом матче между командами (1:1).

«Думаю, Эрлинг Холанн своего слова не сказал в этой паре. Он должен беречь свои силы и выполнять последнее касание в игре», - цитирует Мора «Матч ТВ».

Как отметил эксперт, ранее в команде с норвежским бомбардиром был сопоставим Серхио Агуэро, однако у аргентинца не было мощи Холанна, прыжков.

«Теперь же «Сити» может претендовать на победы вообще во всех турнирах, в которых участвует», - добавил Мор.

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