Бернарду Силва: «Прекрасный вечер»

«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, а начало этой процедуре унижения действующих обладателей трофея положил португальский нападающий Бернарду Силва, который забил в итоге дважды. Силва прокомментировал свой успех.

- Это был прекрасный вечер для нас. Мы обыграли «Реал» со счетом 4:0. В первом матче я не был сполна доволен своими действиями, но сегодня удалось компенсировать это. Я забил головой - я не очень высок, но у меня получилось! - цитирует слова Силвы BT Sport.

В финальном матче «Манчестер Сити» сразится с итальянским «Интером».