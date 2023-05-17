На страничке УЕФА в «Твиттере» была сделана весьма странная публикация. В ней говорится о том, что финалисты Лиги чемпионов уже определены. Ими якобы стали мадридский «Реал» и миланский «Интер».

С «Интером» всё нормально – команда Симоне Индзаги во вторник повторно обыграла «Милан» и завоевала путёвку в финал сильнейшего клубного турнира континента. А вот «Реал» УЕФА отправил в финал досрочно – команде Карло Анчелотти ещё предстоит провести ответный матч против «Манчестер Сити» после домашней ничьей со счётом 1:1.

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