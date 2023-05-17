Булыкин: «Манчестер Сити» — фаворит в матче с «Реалом»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

Напомним, первая встреча этих команд, проходившая в Мадриде, завершилась с ничейным счётом 1:1. По мнению Булыкина, больше шансов на выход в финал турнира имеет «Манчестер Сити», так как «горожане» будут играть дома.

«У «Реала» всегда есть шансы, они выкарабкиваются из самых сложных ситуаций. Конечно, «Сити» является сейчас фаворитом. Они играют дома, у них есть Холанн, на выезде они сыграли вничью. Я думаю, нас ждёт интересный матч, но у «Сити» больше шансов», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится сегодня, 17 мая. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в финале Лиги чемпионов встретится с «Интером», который ранее по сумме двух матчей одолел «Милан» (3:0).