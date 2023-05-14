Анчелотти рассказал, насколько серьёзна травма Камавинга

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о состоянии Эдуардо Камавинга, получившего травму.

Французский полузащитник, чаще выходящий на позиции левого защитника, был заменён из-за повреждения в субботнем поединке Ла Лиги против «Хетафе» (1:0). Как поторопились сообщить испанские СМИ, травма Камавинга может оказаться довольно серьёзной, однако Анчелотти обнадёжил болельщиков: «Это просто ушиб. Думаю, он быстро восстановится. Ему всего 20 лет, и он способен быстро приходить в себя после таких ударов. Полагаю, что все игроки будут готовы к матчу против «Манчестер Сити», – приводит Madrid Xtra слова рулевого «сливочных».

Встреча «Манчестер Сити» – «Реал» состоится 17 мая.