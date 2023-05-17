Агент Холанна: «Надеюсь, Эрлинг выведет «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов»

Рафаэла Пимента, представляющая интересы нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

«Сегодня «Манчестер Сити» предстоит сыграть очень сложный матч на «Этихаде». Я надеюсь, что Эрлинг выведет команду в финал Лиги чемпионов, а затем выиграет трофей. Сегодня я буду болеть за «Манчестер Сити», – цитирует Пименту Mundo Deportivo.

Холанн является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. На счету норвежца 12 голов в турнире – это на 4 больше, чем у ближайшего преследователя в лице Мохамеда Салаха.