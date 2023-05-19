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Лига чемпионов

«Как их трясёт»: Игроки «Барселоны» обсуждали провал «Реала» в Лиге чемпионов

19 Мая 2023 • 15:58 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Реал Мадрид
окончен

В среду вечером «Реал» не смог ничего противопоставить «Манчестер Сити». Команда Карло Анчелотти проиграла в Англии со счётом 0:4 и вылетела из Лиги чемпионов.

Футболисты «Барселоны» обсуждали провал «Реала» в командном чате WhatsApp. Об этом на своих страницах рассказывает издание AS.

«Как их трясёт», - с такого сообщения, по данным источника, началась переписка игроков «Барселоны» во время матча «Манчестер Сити» - «Реал».

В числе прочего отмечается, что футболисты «Барселоны» нахваливали «Манчестер Сити» за их выступление.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет играть против «Интера» 10 июня.

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