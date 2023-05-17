Уокер: «Моё противостояние с Винисиусом? Дело не только в нём, футбол – это командная игра»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер не думает, что его противостояние с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором будет иметь решающее значение в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

«Моё противостояние с Винисиусом? Дело не только в нём, футбол – это командная игра. Возможно, мне вновь предстоит опекать одного из лучших футболистов в мире. Мне пришлось противостоять многим подобным игрокам. Кто бы не вышел завтра на поле, борьба с Винисиусом будет невероятно сложной», – заявил Уокер на пресс-конференции.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» в Мадриде закончился вничью 1:1.