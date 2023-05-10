Талалаев: «Говорили, «Манчестер Сити» разорвёт оборону «Реала», но где был Холанн?»

Наставник «Химок» Андрей Талалаев подвёл итоги первого полуфинального матча, в котором на «Сантьяго Бернабеу» бились мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Специалист отметил отсутствие голов у голеадора «горожан» Эрлинга Холанна и умение «Реала» сыграть в обороне в нужный момент.

«Говорили, «Сити» разорвёт оборону «Реала», но где Холанн был? В «Реале» понимали – надо первые полчаса просто терпеть», - рассказал Талалаев «Матч ТВ».

Что касается ответной встречи, то в ней, уверен специалист, всё преимущество будет на стороне «Манчестер Сити».

«Но с этим «Реалом» никогда не буду ставить против них», - добавил Талалаев.

Ответная игра пары намечена на 17 мая.