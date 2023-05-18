Колыванов: «Манчестер Сити» вынес «Реал» в одну калитку

Экс-игрок «Болоньи» Игорь Колыванов поделился эмоциями после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» (4:0). Первая игра завершилась со счетом 1:1.

«Сумасшедшая игра? Да позорище вообще. «Реал» совсем не играл, даже смотреть было неинтересно, его вынесли в одну калитку. Также команды из второй десятки английского чемпионата не играют так, как «Реал» вчера», — цитирует Колыванова «Газета.Ру».

Эксперт считает, что футболисты «Реала» Лука Модрич, Тони Кроос и Карим Бензема находятся в плохой физической форме, в игре с «Манчестер Сити» они провалили весь центр поля.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле, в котором «горожане» встретятся с «Интером».