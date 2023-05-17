Модрич: «Игроки «Реала» очень близки друг с другом, молодёжь отлично ладит с ветеранами»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о взаимоотношениях между футболистами «королевского клуба» внутри коллектива.

«Самое важное – это команда. Игроки «Реала» очень близки друг с другом, мы готовы сражаться за своих товарищей. Это один из наших секретов успеха. Молодые футболисты отлично ладят с ветеранами», – сказал Модрич на пресс-конференции.

Сегодня «Реалу» предстоит провести ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» на выезде. Первый матч в Англии завершился вничью 1:1. Модрич уже 5 раз становился победителем Лиги чемпионов в составе «Реала».