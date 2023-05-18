Макманаман — о победе «Манчестер Сити» над «Реалом»: «На поле вышел сильнейший и разгромил соперника»

Бывший игрок «Реала» и «Манчестер Сити» Стив Макманаман прокомментировал разгромное поражение «сливочных» от «горожан» (0:4) в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов.

«На поле вышел сильнейший и разгромил соперника — вот и всё. Вперёд, в Стамбул!» — цитирует Макманамана BT Sport.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером». Этот матч состоится 10 июня и начнётся он в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что до этого сезона «горожане» лишь раз доходили до решающего матча Лиги чемпионов. Случилось это в 2021 году, кода команда Хосепа Гвардиолы уступила лондонскому «Челси» со счётом 0:1.