Оуэн: «Манчестер Сити на мили опережает всех остальных»

«Манчестер Сити» уничтожил мадридский «Реал», забив тому четыре безответных мяча, и это очень впечатлило Майкла Оуэна - бывшего обладателя «Золотого мяча» в 2001 году. Он не сомневается в том, что команда Хосепа Гврадиолы является лучшей в Европе и на мили опережает всех остальных конкурентов.

- «Манчестер Сити» на голову выше всех остальных, на мили впереди. Они, наверное, лучшие в Европе, и не только сейчас, но уже два-три года. Если не произойдет ничего идиотского, нелепого в финале, то они выиграют его, - уверен Оуэн, слова которого цитирует BBC Sport.

Финал состоится десятого июня.