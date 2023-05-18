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Оуэн: «Манчестер Сити на мили опережает всех остальных»

18 Мая 2023 • 02:33 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Реал Мадрид
окончен

«Манчестер Сити» уничтожил мадридский «Реал», забив тому четыре безответных мяча, и это очень впечатлило Майкла Оуэна - бывшего обладателя «Золотого мяча» в 2001 году. Он не сомневается в том, что команда Хосепа Гврадиолы является лучшей в Европе и на мили опережает всех остальных конкурентов.

- «Манчестер Сити» на голову выше всех остальных, на мили впереди. Они, наверное, лучшие в Европе, и не только сейчас, но уже два-три года. Если не произойдет ничего идиотского, нелепого в финале, то они выиграют его, - уверен Оуэн, слова которого цитирует BBC Sport.

Финал состоится десятого июня. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Майкл Оуэн
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