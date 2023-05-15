Мостовой считает, что у «Манчестер Сити» чуть больше шансов на проход в финал ЛЧ

Бывший российский футболист Александр Мостовой порассуждал о шансах мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» пройти в финал Лиги чемпионов в рамках текущего розыгрыша турнира.

«Я бы сказал, что преимущество «Сити» 55 на 45, учитывая результат первого матча. В «Реале» есть такие игроки, как Винисиус Жуниор и Карим Бензема. В пользу «Сити» - то, что они уже много лет не могут выиграть Лигу чемпионов, но в клубе на эту цель вкладывается много денег», - заявил Мостовой «Газете.Ру», добавив, что когда-то это должно наступить и любой серии свойственно прерваться.

Напомним, что неделю назад в Мадриде состоялся первый матч этой пары – команды победителя выявить не смогли. На гол Винисиуса в тайме первом точным выстрелом ответил во втором тайме Кевин де Брёйне. Ответная игра запланирована на среду, 17 мая. Место действия – арена «Сити оф Манчестер».

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