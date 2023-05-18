Куртуа: «Меня не удивил старт «Манчестер Сити»

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа несколько раз чудом спас свою команду от голов, но в итоге и он был пробит, причем целых четыре раза - и «Реал» сложил свои полномочия действующего победителя Лиги чемпионов, вслед за такой же неудачей в чемпионате Испании. Куртуа заявил, что его не удивил ураганный старт «Манчестер Сити»:

- Я не могу сказать, что это стало для нас сюрпризом, мы ожидали такое давление. Понятно было, что они не позволят нам держать мяч. Я ожидал, что нас прижмут к штрафной площади, - цитирует послематчевые слова бельгийского голкипера BBC Sport.