Гранат назвал точный счёт матча «Манчестер Сити» - «Реал»

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат порассуждал о завтрашнем матче полуфинала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Этот матч будет ответным в паре полуфиналистов, первый состоялся неделю назад в Мадриде и завершился со счётом 1:1.

«Думаю, «Реал» выиграет – 2:1. Думаю, «сливочным» снова удастся сдержать Холанна. А играть обе команды будут осторожно. Хоть в чемпионате Испании «Реал» нестабилен, в Лиге чемпионов – это совершенно другая команда», - заявил Гранат Sport24.

Прямо сейчас «Интер» и «Милан» выясняют, кто станет первым финалистом Лиги чемпионов. Финальный матч турнира, напомним, пройдет в Стамбуле 10 июня.