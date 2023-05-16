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Лига чемпионов

Гранат назвал точный счёт матча «Манчестер Сити» - «Реал»

16 Мая 2023 • 22:35 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
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Через 21 ч. 36 мин.

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат порассуждал о завтрашнем матче полуфинала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Этот матч будет ответным в паре полуфиналистов, первый состоялся неделю назад в Мадриде и завершился со счётом 1:1.

«Думаю, «Реал» выиграет – 2:1. Думаю, «сливочным» снова удастся сдержать Холанна. А играть обе команды будут осторожно. Хоть в чемпионате Испании «Реал» нестабилен, в Лиге чемпионов – это совершенно другая команда», - заявил Гранат Sport24.

Прямо сейчас «Интер» и «Милан» выясняют, кто станет первым финалистом Лиги чемпионов. Финальный матч турнира, напомним, пройдет в Стамбуле 10 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Владимир Гранат
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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