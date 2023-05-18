Де Брёйне сказал Гвардиоле «заткнуться» по ходу матча с «Реалом»

В среду «Манчестер Сити» разнёс «Реал» со счётом 4:0 и пробился в финал Лиги чемпионов. По ходу второго тайма главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола выразил недовольство действиями Кевина де Брёйне, потерявшего мяч. Бельгийский футболист не воспринял критику испанского тренера.

«Заткнись!» - крикнул де Брёйне в направлении тренерской скамейки «Манчестер Сити». Слова футболиста попали на камеру, о чём пишет Goal.

Стоит сказать, что после замены игрока Гвардиола обнял де Брёйне. Судя по всему, никаких проблем между тренером и футболистом нет.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет играть против «Интера».