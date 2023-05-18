Мор: «Манчестер Сити» сделал всё, чтобы магия «Реала» растворилась»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился комментарием после победы «Манчестер Сити» над «Реалом» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Магия «Реала» не сработала, вернее, «Сити» сделал все, чтобы она растворилась. Команда с такими возможностями грешила неточными передачами. Счет — заслуга «Сити», который провел великолепный матч», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

По мнению эксперта, «Реалу» пора обновлять состав, но те игроки, которые сейчас выходят на замену вместо Тони Крооса и Луки Модрича, выглядят намного хуже своих партнеров.

В финале Лиги чемпионов соперником «Манчестер Сити» станет миланский «Интер». Встреча пройдет 10 июня в 22:00 по мск.