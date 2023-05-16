Модрич — о матче с «Манчестер Сити»: «Реал» спокоен и уверен в своих силах»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился комментарием перед ответной игрой 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Мы очень ждем эту встречу. Мы постоянно доходим до полуфиналов, но всегда побеждать невозможно. У нас большой опыт, поэтому вся команда сейчас спокойна и уверена в своих силах. Когда финал так близко, хочется приложить максимум усилий для прохода. Это будет отличный поединок», — приводит слова Модрича As.

Первая игра между «Реалом» и «Манчестер Сити» завершилась со счетом 1:1. Ответный матч пройдет 17 мая. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.