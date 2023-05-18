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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» установил свой рекорд по количеству голов за сезон в Лиге чемпионов

18 Мая 2023 • 03:32 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Реал Мадрид
окончен

Целых четыре мяча получил мадридский «Реал» от «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче самого престижного турнира футбольной Европы - Лиги чемпионов. Общее количество голов, которые забил «Манчестер Сити» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, достигло 31.

Четырнадцать из них были забиты на групповой стадии, а целых семнадцать - в шести матчах плей-офф, в том числе семь за матч с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала турнира. Тридцать один гол за сезон - это новый клубный рекорд для «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

И это еще не предел, ведь впереди еще один, финальный матч. 

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Манчестер Сити
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