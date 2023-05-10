«Реал» и «Манчестер Сити» обыгрывали друг друга в еврокубках одинаковое число раз

«Реал» и «Манчестер Сити» минувшим вечером провели девятую очную встречу в еврокубках, сообщает портал Opta Sports. Любопытно, что в предыдущих матчах три раза успех праздновали «сливочные», три – горожане, а ещё три раза игры заканчивались вничью.

Напомним, что прошедшая игра завершилась ничьей – 1:1. На гол Винисиуса Жуниора в первом тайме матча ответил Кевин де Брёйне в тайме втором.

Ответная игра состоится через неделю – 17 мая, в Манчестере.

А о том, как проходила сегодняшняя встреча, читайте в нашем материале.