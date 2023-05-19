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Лига чемпионов

Игроки «Реала» не поняли решение Анчелотти оставить Рюдигера в запасе в матче с «Манчестер Сити»

19 Мая 2023 • 21:03 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Реал Мадрид
окончен

В мадридском «Реале» были удивлены выбором состава Карло Анчелотти на ключевой матч Лиги чемпионов.

Антонио Рюдигер стал одним из героев первой встречи (1:1) с «Манчестер Сити», успешно справившись с Эрлингом Холанном. Несмотря на это, немецкий футболист начал ответную встречу на скамейке запасных, и «сливочные» уступили «горожанам» со счётом 0:4. По данным Relevo, Рюдигер был крайне разочарован решением тренера. Другие игроки «Реала» тоже не поняли, почему итальянский специалист поступил таким образом. Некоторые в команде были откровенно недовольны выбором состава на матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Антонио Рюдигер
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