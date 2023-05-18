Лишь «Милан» выигрывал у «Реала» крупнее в полуфинале Лиги\Кубка чемпионов, нежели «Манчестер Сити»

Мадридский «Реал» добрался до полуфинала Лиги чемпионов, но там нарвался на набравший ход «Манчестер Сити». Равная борьба наблюдалась только в первом матче, во втором же «Реал» пропустил целых четыре мяча и разгромно проиграл конкуренту.

Как оказалось, «Реал», 31 раз выходивший в полуфинал Кубка чемпионов или Лиги чемпионов, лишь однажды проиграл с еще более крупным счетом в полуфинальном матче. Это было в 1989 году в игре с «Миланом» - мадридцы выиграли в первой игре с минимальным превосходством, но в ответной игре проиграли со счетом 0:5, а «Милан» вышел в финал и там забил четыре безответных мяча румынской «Стяуа».