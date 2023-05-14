Анчелотти: «Рюдигер выйдет в старте против «Манчестер Сити», Бензема был нужен отдых»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии своих игроков.

В прошедшем в субботу матчу Ла Лиги против «Хетафе», который завершился победой «Реала» (1:0), итальянский наставник предоставил отдых некоторым ключевым игрокам команды, чтобы те могли набраться сил перед ответной встречей Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Почему не играл Рюдигер? Я хотел, чтобы он подошёл свежим к игре в среду. Против «Манчестер Сити» он выйдет в старте.

Бензема, Родриго и Алаба не играли сегодня из-за усталости – им нужен был отдых. Что касается Азара, то он провёл на поле 60 минут – вполне достаточно для игрока, который так мало играл», – заявил на пресс-конференции Анчелотти.