Булыкин: «Реал» умеет выкарабкиваться из самых сложных ситуаций»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин порассуждал об ответном матче на стадии полуфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Реал» всегда имеет шансы, этот клуб может выкарабкаться из самой сложной ситуации. Однако «Манчестер Сити» - сейчас фаворит этой пары, у них есть такой форвард как Эрлинг Холанн, а на выезде они не проиграли, а сыграли вничью», - цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, что на прошлой неделе «сливочные» и «горожане» обменялись голами на газоне «Сантьяго Бернабеу» и сложной ситуацию для «Реала» пока назвать трудно – тот матч завершился ничьей, 1:1. А в Манчестере в этой паре всё просто начнётся сначала. Назначен этот матч, кстати, на 17 мая – это среда.

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