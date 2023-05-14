Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин, поигравший в «Динамо», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу отставки наставника «бело-голубых» Славиши Йокановича, после поражения от «Ахмата» (0:3).

- Как воспринимаете отставку Йокановича?

- Это ожидаемо. Только она должна была случиться раньше, чтобы встряхнуть команду. Возможно, это помогло бы. Но этот вопрос затянули. Видимо, шли поиски нового главного тренера.

- Полагаете, нового наставника уже нашли?

- Думаю, да.

- Как вам кажется, это российский специалист?

- Хочется, чтобы это был российский тренер. Но руководство само решит. Оно отвечает за результат. Если бы я был в «Динамо», у меня есть хорошая кандидатура, которая принесла бы успех клубу. Но я не хочу озвучивать фамилию.

- Какой смысл снимать тренера за три тура до окончания чемпионата? Команда не решила задачу – завоевание третьего места, и с новым тренером ее не решит.

- Это нужно, чтобы встряхнуть команду, чтобы она не проигрывала 0:3. Показатель работы тренера – увольнение. Сезон был провальный: вылетели из Кубка России, проиграли «Факелу» в юбилейном матче, а теперь даже в пятерку не попадут. Все это повлияло. Йокановичу показали, что такая работа не устраивает руководство. Теперь есть надежда, что ребята встрепенутся и последние матчи чемпионата проведут нормально, без крупных поражений.

- Есть ли разница, на каком месте финиширует «Динамо», если задача не решена?

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- Уже нет. Вопрос был в тройке или хотя бы пятерке. В любом случае, имея такой бюджет, команда не смогла решить задачу.

- Игра «Динамо» безнадежна?

- Не совсем безнадежна. Есть хорошие футболисты, но в защиту, по-моему, набрали ребят по объявлению. В каждой игре некоторые футболисты привозят мячи. Надо разобраться с обороной. И тогда будет намного лучше.

- Что не получилось у Йокановича?

- Не получилось создать микроклимат в команде и донести до ребят, что сезон важный – столетие клуба. Также не удалось хорошо провести сборы, чтобы команда показывала хороший футбол, потому что любые ошибки и промахи в тактике можно исправить хорошим движением и физической подготовкой. У «Динамо» не было ни того, ни другого. В конце некоторых матчей у футболистов сводило ноги. Это говорит о том, что не все готовы играть по девяносто минут даже раз в неделю. Это уже тренерский провал. Все эти факторы и повлияли. Плюс ошибки в некоторых трансферах. Но и нынешний состав «Динамо», если бы защитники играли лучше, легко мог побороться за тройку. Но защитники провалили половину сезона, у Смолова с Тюкавиным получилось не так, как все ждали. Плюс Захарян одной ногой уже уехал в «Челси» и после этого не нашел свою игру. Поэтому вторая часть сезона получилось у «Динамо» очень провальной. Хотя были шансы зацепиться за тройку.

- Какой видите судьбу «Динамо» после окончания сезона?

- Думаю, надо устроить хорошую перестройку. Придет новый тренер, будет смотреть, кто ему нужен, а кто нет. Четыре-пять трансферов мы точно увидим, как в одну сторону, так и в другую.

Елена Григорьевская