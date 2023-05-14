Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Отставка Йокановича должна была произойти раньше, это встряхнуло бы команду» эксклюзив

14 Мая 2023 • 21:02 Комментировать (1)
Динамо Москва
0:3
Ахмат
окончен

Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин, поигравший в «Динамо», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу отставки наставника «бело-голубых» Славиши Йокановича, после поражения от «Ахмата» (0:3).

- Как воспринимаете отставку Йокановича?

- Это ожидаемо. Только она должна была случиться раньше, чтобы встряхнуть команду. Возможно, это помогло бы. Но этот вопрос затянули. Видимо, шли поиски нового главного тренера.

- Полагаете, нового наставника уже нашли?

- Думаю, да.

- Как вам кажется, это российский специалист?

- Хочется, чтобы это был российский тренер. Но руководство само решит. Оно отвечает за результат. Если бы я был в «Динамо», у меня есть хорошая кандидатура, которая принесла бы успех клубу. Но я не хочу озвучивать фамилию.

- Какой смысл снимать тренера за три тура до окончания чемпионата? Команда не решила задачу – завоевание третьего места, и с новым тренером ее не решит.

- Это нужно, чтобы встряхнуть команду, чтобы она не проигрывала 0:3. Показатель работы тренера – увольнение. Сезон был провальный: вылетели из Кубка России, проиграли «Факелу» в юбилейном матче, а теперь даже в пятерку не попадут. Все это повлияло. Йокановичу показали, что такая работа не устраивает руководство. Теперь есть надежда, что ребята встрепенутся и последние матчи чемпионата проведут нормально, без крупных поражений.

- Есть ли разница, на каком месте финиширует «Динамо», если задача не решена?

Реклама


- Уже нет. Вопрос был в тройке или хотя бы пятерке. В любом случае, имея такой бюджет, команда не смогла решить задачу.

- Игра «Динамо» безнадежна?

- Не совсем безнадежна. Есть хорошие футболисты, но в защиту, по-моему, набрали ребят по объявлению. В каждой игре некоторые футболисты привозят мячи. Надо разобраться с обороной. И тогда будет намного лучше.

- Что не получилось у Йокановича?

- Не получилось создать микроклимат в команде и донести до ребят, что сезон важный – столетие клуба. Также не удалось хорошо провести сборы, чтобы команда показывала хороший футбол, потому что любые ошибки и промахи в тактике можно исправить хорошим движением и физической подготовкой. У «Динамо» не было ни того, ни другого. В конце некоторых матчей у футболистов сводило ноги. Это говорит о том, что не все готовы играть по девяносто минут даже раз в неделю. Это уже тренерский провал. Все эти факторы и повлияли. Плюс ошибки в некоторых трансферах. Но и нынешний состав «Динамо», если бы защитники играли лучше, легко мог побороться за тройку. Но защитники провалили половину сезона, у Смолова с Тюкавиным получилось не так, как все ждали. Плюс Захарян одной ногой уже уехал в «Челси» и после этого не нашел свою игру. Поэтому вторая часть сезона получилось у «Динамо» очень провальной. Хотя были шансы зацепиться за тройку.

- Какой видите судьбу «Динамо» после окончания сезона?

- Думаю, надо устроить хорошую перестройку. Придет новый тренер, будет смотреть, кто ему нужен, а кто нет. Четыре-пять трансферов мы точно увидим, как в одну сторону, так и в другую.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Булыкин Славиша Йоканович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
14 Мая 2023 в 21:18
ай оченна ынтересно где енто чуда нашли.. кхе-кхе..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
1
2.42 3.60 2.85
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
0
3
2.08 3.55 3.65
Видео
Окончен
Факел Факел
Пари НН Пари НН
1
0
2.16 3.50 3.40
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Ростов Ростов
1
0
2.60 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Мая
22:03 · Россия. Премьер-лига
Источник рассказал о судьбе Бувача, переговорах с Николичем и о том, кто будет руководить «Динамо» до конца сезона
21:50 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски – второй игрок чемпионского «Фейеноорда» по системе гол+пас
21:45 · Россия. Премьер-лига
Источник: Гафин встречался с Николичем в Белграде слухи
21:29 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Бойцовскими качествами команда «Факела» славилась и до меня»
21:27 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» впервые в сезоне не забил на выезде
21:25 · Россия. Премьер-лига
Пенальти, реализованный Акбашевым, стал 88-м в этом чемпионате - это рекорд в чемпионатах России
21:16 · Россия. Премьер-лига
Акбашев: «Игра была такая немножко нервная, нам нужно было обязательно побеждать»
21:15 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» лишь один раз проиграл в «Ростову» в РПЛ за восемь встреч
21:13 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» опустились в зону стыковых матчей по итогу 27-го тура
21:09 · Россия. Премьер-лига
«Факел» и «Пари НН» выдали худший матч в сезоне по числу ударов
21:06 · Россия. Премьер-лига
Орлов: Малком имеет моральное право уходить
20:55 · Россия. Премьер-лига
Сёмин объяснил отставку Йокановича за три тура до конца чемпионата
20:42 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Динамо» Нгамалё: «Ничего особенного не происходит»
20:34 · Россия. Премьер-лига
«Факел» реализовал пенальти в матче с «Пари НН» и может уйти из зоны стыков
20:34 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Динамо» договорилось с Марко Николичем слухи
Все новости
Рекомендуем