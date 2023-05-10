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Лига чемпионов

Гладилин: «Вчерашняя ничья больше устраивает «Манчестер Сити»

10 Мая 2023 • 20:30 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
17.05 22:00

Ветеран столичного «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями о главном матче вчерашнего вечера в европейском футболе. В нём, напомним, на стадии полуфинала Лиги чемпионов встречались друг с другом мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счётом 1:1, оставив всю развязку в этой паре на ответную встречу.

«Ничейный исход игры больше устраивает «Манчестер Сити». Потому что в дальнейшем у них будет игра дома, а там уже никакого ничейного результата быть не может, плюс у англичан будет преимущество своего поля», - заявил Гладилин «Газете.Ру», добавив, что обе команды во вчерашней игре сыграли достойным образом и у обоих соперников были моменты для того, чтобы оформить победу.

Ответный матч «Манчестер Сити» и «Реала» состоится ровно через одну неделю, 17 мая. Место действия – арена «Сити оф Манчестер».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Валерий Гладилин
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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shadowlive91
10 Мая 2023 в 20:41
как показала игра в Мадриде, никакого мнимого преимущества своего поля нет - все зависит от настроя команды
и установок тренера
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