Гладилин: «Вчерашняя ничья больше устраивает «Манчестер Сити»

Ветеран столичного «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями о главном матче вчерашнего вечера в европейском футболе. В нём, напомним, на стадии полуфинала Лиги чемпионов встречались друг с другом мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счётом 1:1, оставив всю развязку в этой паре на ответную встречу.

«Ничейный исход игры больше устраивает «Манчестер Сити». Потому что в дальнейшем у них будет игра дома, а там уже никакого ничейного результата быть не может, плюс у англичан будет преимущество своего поля», - заявил Гладилин «Газете.Ру», добавив, что обе команды во вчерашней игре сыграли достойным образом и у обоих соперников были моменты для того, чтобы оформить победу.

Ответный матч «Манчестер Сити» и «Реала» состоится ровно через одну неделю, 17 мая. Место действия – арена «Сити оф Манчестер».

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