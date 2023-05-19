Бернарду Силву — автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силву стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, 28-летний португалец отметился дублем в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:0). Лучшим голом был признан первый мяч Силвы, который он забил на 23-й минуте с передачи Кевина де Брёйне. Второй мяч хавбек забил спустя 14 минут.

Всего в нынешнем розыгрыше ЛЧ на счету Силвы три гола и одна результативная передача в 12 матчах. В финале турнира «Манчестер Сити» встретится с миланским «Интером». Поединок пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало игры — в 22:00 по мск.