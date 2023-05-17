«Манчестер Сити» обыгрывает «Реал» после первого получаса игры

«Манчестер Сити» дома обыгрывает мадридский «Реал» по окончании первых 30 минут матча. Единственным голом на 23-й минуте отметился Бернарду Силва – португалец получил филигранный ассист от Кевина де Брёйне и мощно пробил в ближний угол ворот Тибо Куртуа – 1:0.

Напомним, что первый матч в этой полуфинальной паре состоялся неделю назад в Мадриде – тогда «горожане» добыли на «Сантьяго Бернабеу» выездную ничью – 1:1.

Следите за развитием событий в ответном поединке в текстовой трансляции, которую проводит коллектив портала LiveResult.ru.