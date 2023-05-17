Модрич: «Мы близки к тому, чтобы добиться исторического достижения»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич во всю предвкушает ответную полуфинальную встречу с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Напомним, первая игра завершилась вничью 1:1.

«Выиграть шестую Лигу чемпионов в своей карьере? Конечно, я думаю об этом. Эта мысль придаёт мне дополнительную мотивацию. Так или иначе, «Реал» всегда тебя мотивирует, вне зависимости от турнира. Сейчас мы близки к тому, чтобы добиться исторического достижения», – заявил Модрич на пресс-конференции.

Напомним, Лука близок к тому, чтобы продлить свой истекающий контракт с «Реалом» до конца следующего сезона.