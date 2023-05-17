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Уокер сравнил Гюндогана с Зиданом

17 Мая 2023 • 16:17 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
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Через 4 ч. 33 мин.

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер отметил высокий уровень полузащитника команды Илкая Гюндогана.

«Илкай Гюндоган в последние месяцы превратился в лучшую версию Зинедина Зидана. Иногда нужно блистать, и он делает это в концовке сезона», - рассказал Уокер журналистам.

Отметим, что действующий контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона. Слухи связывают немецкого полузащитника с «Барселоной».

В среду вечером «Манчестер Сити» проведёт ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Реала». Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Зинедин Зидан Кайл Уокер Илкай Гюндоган
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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