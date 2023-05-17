Уокер сравнил Гюндогана с Зиданом

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер отметил высокий уровень полузащитника команды Илкая Гюндогана.

«Илкай Гюндоган в последние месяцы превратился в лучшую версию Зинедина Зидана. Иногда нужно блистать, и он делает это в концовке сезона», - рассказал Уокер журналистам.

Отметим, что действующий контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона. Слухи связывают немецкого полузащитника с «Барселоной».

В среду вечером «Манчестер Сити» проведёт ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Реала». Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.