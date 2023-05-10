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Лига чемпионов

Винисиус стал третьим самым молодым южноамериканцем, забившим 15 голов в ЛЧ

10 Мая 2023 • 00:41 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
17.05 22:00

Молодой вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сегодня вечером распечатал ворота «Манчестер Сити», открыв счёт в первой полуфинальной встрече в рамках Лиги чемпионов на 37-й минуте игры.

Таким образом, бразилец стал третьим самым молодым игроком из Южной Америки, которому удавалось забить в Лиге чемпионов 15 голов. Он в этом рейтинге уступает только двум футболистам, сделавшим 15 голов в ЛЧ в более молодом возрасте – аргентинцу Лионелю Месси и соотечественнику и одноклубнику Родриго Гоэсу.

Напомним, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов у Винисиуса практически в каждой игре есть оформленное голевое действие.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Винисиус Жуниор Родриго Гоэс
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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