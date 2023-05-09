Винисиус оформил гол или ассист в каждом из семи последних матчей «Реала» в Лиге чемпионов

Звезда мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оформил голевое действие в седьмом матче в рамках Лиги чемпионов кряду. А всего у молодого бразильца в текущем розыгрыше ЛЧ 10 матчей с голевыми действиями из 11.

Единственным исключением стала игра против донецкого «Шахтёра» в рамках четвёртого тура группового этапа. Тот матч завершился нулевой ничьей.

В остальном, у Винисиуса есть голевое действие в каждом из матчей текущего розыгрыша Лиги чемпионов, в которых «сливочные» забивали. В общей сумме у бразильца в активе семь забитых голов и пять голевых передач.

Напомним, сегодня вечером Винисиус открыл счёт в первом полуфинальном матче против «Манчестер Сити».