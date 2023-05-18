Крис Саттон: «Сегодня вечером сокрушили одну из лучших команд в мире»

Бывший английский футболист Крис Саттон считает, что прошедший матч против «Реала» стал для «Манчестер Сити» квинтэссенцией всей кампании, команда Хосепа Гвардиолы показала, что она одна из лучших в мире.

- Я думаю, это главная пьеса всей кампании, которая, как я думаю, приведет к победе в Лиге чемпионов. Они уже много лет ждут этого. Сегодня вечером на поле была одна из лучших команд в мире, но ее сокрушили. За этим было невероятно смотреть. Все это давно подходило для «Манчестер Сити». Впечатляюще, - цитирует Саттона BBC Sport.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится десятого июня.