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Агент Холанна: «Такого футболиста ещё не было»

17 Мая 2023 • 16:32 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
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Через 4 ч. 30 мин.

Агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна Рафаэла Пимента призналась, что впечатлена возможностями норвежского футболиста. По мнению агента, Холанн способен заиграть в любой команде.

«Куда может перейти Холанн? Куда захочет. Такого футболиста ещё не было. Меня очень впечатляют его возможности и способность к развитию. Он способен быстро адаптироваться в новом клубе», — цитирует агента Mundo Deportivo.

Кроме того, Пимента выразила мнение, что в ближайшие годы Холанн вместе с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе способны повторить легендарное соперничество Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанн провёл за «Манчестер Сити» 48 матчей, забил 52 гола и отдал восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн Рафаэла Пимента
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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