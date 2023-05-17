Агент Холанна: «Такого футболиста ещё не было»

Агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна Рафаэла Пимента призналась, что впечатлена возможностями норвежского футболиста. По мнению агента, Холанн способен заиграть в любой команде.

«Куда может перейти Холанн? Куда захочет. Такого футболиста ещё не было. Меня очень впечатляют его возможности и способность к развитию. Он способен быстро адаптироваться в новом клубе», — цитирует агента Mundo Deportivo.

Кроме того, Пимента выразила мнение, что в ближайшие годы Холанн вместе с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе способны повторить легендарное соперничество Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанн провёл за «Манчестер Сити» 48 матчей, забил 52 гола и отдал восемь результативных передач.