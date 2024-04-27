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Лига чемпионов

Гюлер высказался о матче «Реала» против «Баварии»

27 Апреля 2024 • 10:20 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер поделился ожиданиями от предстоящего поединка против мюнхенской «Баварии» в рамках ½ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Лига чемпионов – это турнир «Реала». Надеюсь, что мы сможем добиться хорошего результата на выезде и вернемся с преимуществом», - передает слова футболиста газета Marca.

Напомним, что первая встреча между «Баварией» и «Реалом» состоится в Мюнхене 30 апреля. Ответный поединок пройдет на «Сантьяго Бернабеу» через неделю.

В ¼ финала мюнхенский клуб оказался сильнее лондонского «Арсенала», а «сливочные» одолели «Манчестер Сити».

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