Гюлер высказался о матче «Реала» против «Баварии»

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер поделился ожиданиями от предстоящего поединка против мюнхенской «Баварии» в рамках ½ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Лига чемпионов – это турнир «Реала». Надеюсь, что мы сможем добиться хорошего результата на выезде и вернемся с преимуществом», - передает слова футболиста газета Marca.

Напомним, что первая встреча между «Баварией» и «Реалом» состоится в Мюнхене 30 апреля. Ответный поединок пройдет на «Сантьяго Бернабеу» через неделю.

В ¼ финала мюнхенский клуб оказался сильнее лондонского «Арсенала», а «сливочные» одолели «Манчестер Сити».