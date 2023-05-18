В Испании игру Куртуа против «Манчестер Сити» оценили в 10 баллов

Игру голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа против «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:4) испанская газета Marca оценила в 10 баллов. Притом, в этом матче бельгиец пропустил четыре мяча, а его команда не прошла в финал престижного еврокубка.

«Игроки «Манчестер Сити» могли забить и шесть, и семь голов, если бы не его невероятные спасения», - объяснили в Marca выбор своей оценки.

Напомним, что общий счёт по итогу двухматчевого противотояния между «горожанами» и «сливочными» - 5:1. Теперь «Манчестер Сити» в стамбульском финале сыграет против «Интера» Симоне Индзаги – «нерадзурри» уверенно обыграли «Милан» по сумме двух полуфинальных встреч – 3:0.

Ранее стало известно, что Куртуа играл против «Манчестер Сити» с травмой