Димарко: «Постараемся сыграть как «Интер» в финале Лиги чемпионов»

Защитник миланского «Интера» Федерико Димарко поделился своей формулой успешного выступления в финале Лиги чемпионов. По его мнению, «Интеру» следует сыграть в свой футбол и стараться быть самим собой.

- Мы должны сыграть свой матч, как «Интер», как команда, не только в нападении, а на всех участках поля. Мы уже много раз в этом сезоне доказывали, что можем сделать это, - цитирует слова Димарко итальянское новостное агентство ITASportPress.

Миланский клуб не играл в финале Лиги чемпионов с 2010 года, тогда он обыграл со счетом 2:0 «Баварию» и завоевал самый престижный трофей европейского футбола. .