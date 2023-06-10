Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером».

Вы отводите хоть какие-то шансы на победу «Интера»?

«Естественно, это ведь футбол! Мы даже не знаем состав «Манчестер Сити». Вдруг там кто-то травму получил? Я буду болеть за англичан, они показывают агрессивный футбол, который нравится болельщикам. «Интер» тоже не подарок, команда будет огрызаться, Индзаги выстроит свой план. Пока фаворит «Манчестер Сити», но говорю это с опаской. Если клуб возьмёт Лигу чемпионов, сезон будет суперским. Гвардиола долго к этому шёл, но сегодня система заработала, так он еще и постоянно её дорабатывает. Двигает защитников, центр поля выставляет иначе. На месте точно не стоит.

«Манчестер Сити» выстроил свою империю, как и «Ред Булл», направление просматривается. Если игрок прогрессирует, его двигают ближе к «Манчестер Сити», а если нет, то оставляют созревать в своей команде. В «Барселоне» Гвардиолу никто не поддержал с его видением, поэтому он через «Баварию» и ушёл в «Манчестер Сити». В 2012 году шейхи пригласили Чики Бегиристайна, потом Гвардиолу. Они стали вместе работать и вот теперь у них стало получаться, чего не скажешь об «Интере», хотя у них тоже есть своя система».

Вы сказали про империю «Манчестер Сити». Для вас весь проект английского клуба – самое гениальное изобретение в футболе?

«Они окутали все континенты, но первым в этом деле был Кройфф. Гвардиола – его воспитанник. Кройфф придумал свою схему, сделал свой футбол, раздал всем тренерам функции, а дальше просто дорабатывал. В конце жизни он приехал в «Аякс» и там сделал команду, которая чуть не вышла в финала Лиги чемпионов. Он создал схему, которая работает до сих пор, это вызывает уважение. Всегда надо выбирать общую схему развития клуба. Почему у нас бывает так, что в молодёжной команде играют по одной схеме, а во взрослой иначе?», – сказал Масалитин.