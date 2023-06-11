Гвардиола поздравил «Интер» после финала Лиги чемпионов

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о миланском «Интере» после триумфа в Лиге чемпионов. Англичане победили итальянский клуб в финале со счетом 1:0. Единственный мяч забил Родри.

«Хочу поздравить «Интер». Конечно, им сейчас больно от поражения, но быть второй командой Европы – это очень круто. У них исключительная команда.

Мы же оформили требл, но даже без этого достижения стоит отдать должное команде за пять побед в АПЛ в последние годы», - рассказал тренер на пресс-конференции.

Стоит отметить, что «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов впервые в истории.