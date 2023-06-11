Футболисты «Манчестер Сити» празднуют триумф в Лиге чемпионов. В субботу вечером в финале они обыграли «Интер» со счётом 1:0. Автором единственного гола в битве за трофей стал полузащитник Родри.

Звёздный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, который стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, опубликовал в социальных сетях фотографию с сигарой. Судя по всему, фото было сделано уже под утро.

Напомним, что «Манчестер Сити» в завершившемся сезоне оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Ранее только одному английскому клубу это удавалось – «Манчестер Юнайтед» в 1999 году.