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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн закурил сигару после финала Лиги чемпионов фото

11 Июня 2023 • 14:33 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Футболисты «Манчестер Сити» празднуют триумф в Лиге чемпионов. В субботу вечером в финале они обыграли «Интер» со счётом 1:0. Автором единственного гола в битве за трофей стал полузащитник Родри.

Звёздный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, который стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, опубликовал в социальных сетях фотографию с сигарой. Судя по всему, фото было сделано уже под утро.

Напомним, что «Манчестер Сити» в завершившемся сезоне оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Ранее только одному английскому клубу это удавалось – «Манчестер Юнайтед» в 1999 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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