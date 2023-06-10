Де Брёйне не смог доиграть второй финал Лиги чемпионов кряду

Мы уже сообщали, что бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне покинул поле во время финала Лиги чемпионов из-за повреждения. На 36-й минуте матча против «Интера» бельгиец сел на газон из-за боли и не смог вернуться в игру, несмотря на попытки.

Что любопытно, это уже второй подряд финал ЛЧ, который де Брёйне не смог доиграть из-за травмы. Два года назад в матче против «Челси» бельгиец также был вынужден уйти с поля из-за проблем со здоровьем. Тогда, напомним, «синие» с минимальным счётом обыграли «горожан» и забрали заветный трофей.

Напомним, что несколько минут назад стартовал второй тайм матча. Следите за ходом игры в текстовой трансляции от портала LiveResult.ru.